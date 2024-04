BBB 24

Após ganhar liderança, Davi fica surpreso com a quantidade de votos recebidos

O baiano Davi conseguiu inaugurar o quarto do Líder após quase três meses confinado no BBB 24. Neste domingo (7), ele ficou surpreso ao descobrir quantos votos recebeu ao longo de toda a temporada.

Eles também conversaram sobre Lucas ter ficado isolado do programa após a eliminação de Giovanna do BBB 24. I sa e Davi comentaram sobre a tristeza em ver o brother sozinho pela casa.

"É um fato: no jogo, as pessoas que estavam com ele saíram. Ele também foi o tipo de pessoa que mudou várias vezes de lado de jogar. Ele virou a carta muitas vezes. Ele já jogou com Alegrete (Matteus)", disse Davi.