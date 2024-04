FIM DA FELICIDADE?

BBB 24: Beatriz abandona quarto após Davi começar a cantar pagode

As últimas horas de Beatriz no BBB 24 estão sendo marcadas pelo incômodo da sister com os colegas de confinamento. A paulista chegou a sair do quarto Fadas após Davi começar a cantar "Tá Escrito", de Xande de Pilares.