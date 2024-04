MARIA DERRUBA FAMOSOS

BBB 24: Bia revela vergonha após 'chamada' de Lulu Santos em festa

Depois de várias chamadas da produção, Bia, do BBB 24, ficou preocupada com a imagem que ela estaria passando para o público fora da casa.

Na madrugada desta quinta-feira (11), a jovem de 23 anos conversava com Alane sobre o comentário do cantor Lulu Santos durante a apresentação no reality show. "Não me derruba", brincou.