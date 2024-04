EXPLICAÇÕES

Em comunicado, ex-BBB Lucas pede desculpas a Camila: 'Tô sem telefone'

Ex-casal se confrontou ao vivo nesta quarta-feira

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 15:53

Camila e Lucas, do BBB 24 Crédito: Redes sociais / Globo

Após eliminação e participação no Mais Você, o ex-BBB Lucas Buda se manifestou publicamente no Instagram. Em pedido de desculpas a Camila Moura, sua ex-esposa, o influencer alegou que ainda não está com o celular e, por isso, não falou com ela antes do encontro ao vivo na TV Globo nesta quarta (10).

"Quero pedir desculpas pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem", iniciou.

"Desculpa Camila também a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone. Eu não tô com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Tô com a roupa que eu saí né? A mala que eu saí do programa, a roupa que eu estou usando para fazer as ações aqui de compromisso, são roupas que eu usava lá dentro da casa e hoje o dia tá muito cheio muito corrido, os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela pra gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom", esclarece.

No final do Mais Você de hoje, Lucas e Camila ficaram frente a frente para abordar o término.

"Então, acho uma pena que o meu contato seja assim. Mandei uma pessoa de confiança para entregar as coisas a ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro. Esperava um pingo de hombridade para me contactar de madrugada e não aconteceu", começou.

Ela disse que tentou seguir da forma como prometeu a Buda antes de entrar na casa, que o apoiou em todos os momentos, mas precisava cuidar dela, principalmente após ser internada e hospitalizada várias vezes durante a polêmica.

"Eu esperava de você o mínimo de hombridade de tentar me contactar, já que eu enviei uma mensagem para você e você optou por não receber. É isso. Boa sorte aí. Não desejo nada de ruim para você", prosseguiu.

Por fim, Camila relatou que desenvolveu problemas de saúde no meio da confusão, até perdeu quilos nesse meio tempo.