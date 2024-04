CLIMA TENSO

Camila Moura entra ao vivo no Mais Você a convite de Ana Maria: 'Fui hospitalizada'

A apresentadora, durante todo o programa, fez indiretas sobre Buda e as investidas em Pitel. No final do Mais Você, ela colocou a ex-esposa do brother ao vivo para comentar sobre o sentimento dela em relação à polêmica.