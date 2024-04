COMENTÁRIO GORDOFÓBICO

Ana Maria Braga inicia o Mais Você pedindo desculpas a Buda após chamá-lo de 'menino gordo'

A apresentadora Ana Maria Braga começou o programa nesta quarta-feira (10) pedindo desculpas ao eliminado do BBB, Lucas Buda.

Na terça (9), ela conversava no Mais Você sobre o ex-brother com a ex-BBB e apresentadora Ana Clara e o ator Silvero Pereira.

"A gente fica com vontade de dar colo para esse menino gordo, né?", disse Ana Maria sobre a solidão de Lucas após o fim do relacionamento dele com Camila Moura.