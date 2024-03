DAVI CAMPEÃO?

Ana Maria vs Sônia Abrão: web cria rixa entre apresentadoras por favoritismo de Davi no BBB 24

Veio aí uma das 'rinhas' que ninguém esperava e, agora, está bastante comentada nas redes sociais: Ana Maria Braga vs Sônia Abrão. A situação começou nesta quarta-feira (13), após a apresentadora da Globo entrevistar Yasmin Brunet, a eliminada do BBB 24 com mais de 80% dos votos.