PÓS BBB 24

Fernanda revela desconforto após entrevista com Ana Maria Braga

A ex-sister Fernanda Bande revelou total desconforto após a entrevista com Ana Maria Braga, no Mais Você desta segunda-feira (1°).

Depois do bate-papo, Fernanda saiu para conversar com os admiradores do lado de fora dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Os fãs comentaram da situação no Mais Você, e a ex-sister explicou a situação.