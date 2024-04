CHEGANDO NA RETA FINAL

BBB no modo turbo tem Fernanda eliminada, prova do líder e novo paredão

O BBB entrou no modo turbo e nesse domingo (31) teve saída de participante, prova do líder e formação de um novo paredão.

A confeiteira Fernanda Bande foi a mais votada e deixou o BBB com 57,09% da média dos votos para sair. Na segunda colocação ficou Giovanna, com 37,85% dos votos. A participante com menos votos para sair foi Beatriz, com 5,06%.