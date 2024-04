PEGOU MAL

Ana Maria Braga chama Lucas Henrique do 'BBB 24' de 'menino gordo' e recebe críticas na web

Ana Maria Braga foi criticada após chamar Lucas Henrique, do Big Brother Brasil 24, de "menino gordo" durante o Mais Você desta terça-feira, 9. A apresentadora estava falando com a apresentadora Ana Clara e o ator Silvero Pereira sobre a trajetória do capoeirista no reality show quando disse: "A gente fica com vontade de dar colo para esse menino gordo, né?".