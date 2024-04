CALABRESO FICOU CALMO

Buda descobre que virou meme com 'calabreso' após briga com Davi: 'Fico lisonjeado'

O eliminado desta terça-feira (9), Lucas Buda, saiu do BBB 24 direto para o programa Bate-papo BBB com Ed Gama e Thais Fersoza. No sofá, ele descobriu que virou meme nas redes sociais.

Buda se dando conta do quanto a situação do Calabreso repercutiu aqui fora. #BatePapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/wOTmJpCoE2

No entanto, esse não foi o momento mais esperado da entrevista. Antes da conversa, Buda foi informado pela produção sobre o fim do relacionamento. No ao vivo, ele apenas viu vídeos da aproximação dele com Pitel, que gerou o fim do seu casamento.