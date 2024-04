FIM DO CASAMENTO

BBB24: Lucas é avisado de divórcio nos bastidores e comenta aproximação de Pitel: 'só ela viu'

O ex-brother fala sobre o fim do casamento e também sua aproximação com Pitel

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 06:58

Avisado nos bastidores do BBB 24, Lucas fala de separação de Camila Moura e aproximação de Pitel Crédito: Reprodução

Eliminado do BBB 24, o professor Lucas Henrique participou do Bate-Papo BBB com Ed Gama e Thais Fersoza na madrugada desta quarta (10). O ex-brother fala sobre o fim do casamento e também sua aproximação com Pitel.

Lucas foi informado do divórcio nos bastidores do programa. A Globo decidiu não expor o participante, e Tadeu não o avisou que a ex-esposa, Camila Moura, havia dado entrada no divórcio após um flerte entre Lucas com Pitel na conversa ao vivo após a eliminação.

Foi Thais Fersoza quem explicou que a produção havia revelado a situação a Buda: 'Quando você saiu, você teve uma conversa com a produção, e você já sabe o que aconteceu no seu casamento, que você e sua mulher já estão separados'.

Buda responde: "Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem", diz Lucas Henrique. "A casa mexe muito com nossos sentimentos, nossas emoções", diz ele: "Eu imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, resolver...".

"Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu", disse Lucas Henrique.

"Então, espero que a gente tenha oportunidade de conversar, trocar ideia, para poder seguir da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela", declara.

Lucas assiste a um VT com várias cenas de sua aproximação com Pitel no jogo e comenta: "A gente se aproximou muito porque a gente gostava de músicas em comum", conta ele.

"A gente acaba falando coisas que está pensando, mas eu tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente. Mas, enfim, coisas que acontecem lá dentro", comenta Lucas Henrique sobre as interações com Pitel.

"Eu sei o que eu senti, sei também o respeito que tenho pela Pitel. Jamais iria invadir o espaço, contato físico, tudo mais. Mas isso é papo para conversar com a minha esposa", reforça o professor.