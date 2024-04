RETA FINAL

Matteus conquista última liderança no BBB 24; Davi está no paredão

Matteus venceu a última prova do líder do BBB 24. A prova aconteceu logo após a eliminação de Lucas Henrique.

Durante a descida, em um trajeto de 80 metros, eles tiveram que soltar três setas em um campo com pontuações que variavam de 0 a 50. Com 110 pontos, Matteus levou a melhor e conquistou a última liderança do BBB 24.