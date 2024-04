ÚLTIMO GNOMO

BBB 24: Lucas Henrique é o 19º eliminado do reality com 64% dos votos

Lucas Henrique, o Buda, é o 19º eliminado do BBB 24 na noite desta terça-feira (9). O carioca deixa o reality com 64,69% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Alane, com 32,08% dos votos. Isabelle é a participante menos votada, com 3,23% da média dos votos.