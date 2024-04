SEPARADOS

Justiça aceita divórcio entre Camila Moura e Lucas, o Buda do BBB 24

Acabou oficialmente o casamento de Lucas Buda, do BBB 24, com a professora Camila Moura. A informação foi divulgada pela advogada Adélia Soares à revista quem. Segundo ela, a Justiça do Rio de Janeiro acatou na manhã dessa sexta-feira (5) o pedido de divórcio litigioso feito por ela.

"Eles estão oficialmente divorciados. Agora só vamos fazer averbação via cartório para sair a certidão de casamento, com averbação do divórcio, e a partilha do patrimônio que eles acumularam durante a constância da união também será realizada. O divórcio foi decretado", contou Adélia à revista.