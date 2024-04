BEIJÃO

Finalmente! Isabelle e Matteus se beijam no BBB 24

Flerte entre os dois durava semanas no programa

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 06:28

Matteus e Isabelle se beijaram no Quarto Fadas Crédito: Reprodução/TV Globo

Depois de semanas de flerte, finalmente Isabelle e Matteus se beijaram no BBB 24. O beijo - ou melhor - os beijos aconteceram no Quarto Fadas, após o show de Lulu Santos, nessa quarta-feira (10).

Antes do beijo, os dois conversaram sobre a situação do casal. "Estava com vergonha de me dar um beijo na pista?", pergunta Matteus. "Não é vergonha, são aquelas coisas que a gente conversou daquela vez", responde ela. "Fica tranquila", aconselha ele. Ela, então, pergunta se ele está confortável e ele diz que sim. "Eu não tinha esclarecido para mim mesmo antes, mas esses últimos tempos eu comecei a repensar, porque eu e a Ane [Deniziane], a gente viveu algo legal aqui dentro, e ela preferiu que a gente parasse de ficar e a gente parou e ela saiu", explica o gaúcho.

Isabelle diz que gosta de Matteus e de dançar com ele. Sentados, eles se abraçaram e Isabelle dá um beijo no rosto do brother, que reage: "Que maldade". Depois, ela confessa que não é fácil resistir e Matteus propõe: "Vamos fazer um combinado assim: eu fico aqui de olhos fechados, e quando você estiver preparada, você só me beija. Não tem ninguém vendo".

Isabelle e Matteus se beijam no BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo

A manauara, então, diz que quer beijar o brother e entrelaça os dedos com ele. Matteus pede um beijo novamente, e Isabelle dá um selinho. Pouco depois, os dois se abraçam e se beijam.

Eles continuaram se beijando no quarto e depois foram para a sala. Ao final da festa, eles dormiram juntos.

Ex-BBBs reagiram ao beijo. Buda, que participava do no BBB - A Eliminação vibrou com o beijo, junto com Ana Clara. "Beijaram!", avisou Ana Clara. "Beijou!", comemorou Lucas. Os dois vibraram com o beijo, e a apresentadora disparou: "Finalmente, meu Deus".