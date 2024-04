VIROU MÚSICA

Davi relata surpresa com repercussão de 'calabreso': 'Já usava com meus amigos'

Poucas horas depois de ter vencido o BBB 24, o baiano Davi contou que recebeu uma enxurrada de informações, mas, a primeira, não podia ser outra, ele já ficou sabendo do viral 'Calma, Calabreso'. A expressão se tornou marca registrada de Davi e virou um dos hits do Carnaval.

Ele ainda conta que, quando saiu da casa, não tinha dimensão do que a fala se tornou. "Só fui perceber quando vi vídeo do La Furia e minha mãe em cima [do trio] cantando 'Calma Calabreso' e a galera no Carnaval dançando, pulando", afirmou durante participação no Mais Você.