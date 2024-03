DIVIDIU OPINIÕES

'Calma, Calabreso': Fã tatua rosto de Davi, do BBB 24

Homenagem foi feita por homem de Belém, no Pará

Grande favorito ao BBB 24 e queridinho do público, o baiano Davi ganhou uma homenagem de um dos seus fãs. Morador de Belém, no Pará, um homem tatuou o rosto do motorista de aplicativo nas costas.