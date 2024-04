TORÓ E LAMAÇAL

Os bastidores de caos durante a festa para Davi em Cajazeiras

Chuva alagou o Campo da Pronaica, causando transtorno no evento

Brenda Viana

Publicado em 17 de abril de 2024 às 14:50

Campo da Pronaica, Salvador Crédito: Brenda Viana / CORREIO

A festa celebrando Davi em Cajazeiras, na noite desta terça-feira (16), virou notícia nos quatro cantos do Brasil, com trio elétrico, cantores baianos, cerveja gelada e muita animação. Agora chegou a hora de conhecer um pouco do bastidores, cheio de caos, do evento mais bombado de ontem, que marcou a vitória de Davi no BBB 24.

No Campo da Pronaica, o público se espremeu para assistir no telão o tão esperado resultado do mais novo milionário de Salvador. No entanto, a chuva forte que caía conseguiu causar um caos no local.

Durante a apresentação do BBB 24, o telão travou, não permitindo que os soteropolitanos assistissem ao programa em tempo real. A internet? Nem se fala. Subir um storie era uma guerra contra a tecnologia, mesmo tendo Wi-Fi com o nome "Davi BBB24" disponível e gratuito.

Telão no Campo da Pronaica, em Salvador Crédito: Paula Froóes / CORREIO

Além disso, não havia ambulantes vendendo guarda-chuva ou capa para o público se proteger do pé d'água. Era tomar um toró daqueles ou voltar para casa para assistir no conforto do sofá - o que muitos fizeram após observar a situação.

Local aberto, o campo ficou completamente alagado, com poças de lama espalhadas. A comemoração virou um grande lamaçal, com pés sujos, guerra de lama entre aqueles que já estavam alcoolizados.

Lamaçal no Campo da Pronaica Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Em um determinado momento, a mãe de Davi, dona Elisângela Brito, precisou pegar o microfone para evitar que algumas pessoas agredissem os bêbados que brigavam entre si. "Gente, ele está bêbado, não batam nele, não. Deixem ele ir embora em paz", disse ela, fazendo apelo às pessoas.

Já em cima do trio elétrico, que contou com apresentações de Silvanno Salles, Daniel Vieira e Symone Morena antes do anúncio final, o caminhão chegou no limite máximo de pessoas, causando uma inclinação para o lado do campo. O locutor teve de pedir para que as pessoas fossem para o fundo do trio para evitar um acidente.

Trio elétrico no Campo da Pronaica, em Salvador Crédito: Paula Froes / CORREIO

Ainda com a visão privilegiada do trio elétrico, era possível observar a ausência de segurança. A reportagem encontrou uma única viatura no acesso feito para a imprensa, familiares de Davi, equipes das redes sociais e outros profissionais que trabalharam durante o período.