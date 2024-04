SALVADOR EM FESTA

Davi campeão do BBB 24: veja momento do anúncio na torcida em Cajazeiras

Nem a chuva conseguiu desanimar o público que assistiu à vitória do baiano através de um telão

O anúncio da vitória de Davi, o mais novo campeão do Big Brother Brasil 2024, deixou em festa os moradores de Cajazeiras que se reuniram no Campo da Pronaica, na madrugada desta quarta-feira (17). Nem a chuva conseguiu desanimar o público que assistiu à vitória do baiano através de um telão.