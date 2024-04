CAMPEÃO

Mani 'achou que eu ia traí-la', revela Davi sobre participação no BBB

Casal conversou ao vivo no Mais Você

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 13:41

Davi e Mani participaram do Mais Você Crédito: Reprodução

O campeão do BBB 24, Davi Brito, revelou que sua namorada, Mani Reggo, não queria que ele entrasse no reality. O baiano contou durante a participação no Mais Você, nesta quarta-feira (17), que a companheira achou que ele seria infiel. O casal está junto há um ano e meio.

"Ela não queria que eu fosse [para o BBB 24] achando que eu ia traí-la. Eu sei que sou novo, sou bonito, maravilhoso. Eu falei: 'calma, rapaz'", brincou Davi.

Mani apareceu, por vídeo, no programa e também mandou um recado para o campeão. "Estou indo para o hotel te encontrar", disse ela, que está em São Paulo, indo para o Rio de Janeiro. "Venha mesmo me ver, dar uns beijinhos, matar a saudade. Cem dias não é brincadeira, não. Não é fácil", respondeu Davi.

Mani comemora vitória

Mani Reggo celebrou a vitória do amado em publicação na madrugada desta quarta-feira (17). No Instagram, ela publicou uma foto do soteropolitano usando uma coroa. "Você escreveu a sua história! Parabéns campeão", disse Mani.

Mais cedo, Mani já tinha agradecido por toda a torcida que o brother reuniu ao longo da temporada. “Estamos na final do nosso sonho. Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que votaram pelas mensagens de carinho, pelo apoio, pelos mutirões", agradeceu ela.

"Obrigado a todos que foram lá na barraca, que saíram dos seus estados, que foram só com o meu x-calabresa. Obrigada, viu? Obrigada, de verdade", disse Mani.

Ao longo do programa, Mani apareceu diversas vezes apoiando o namorado e defendendo ele de acusações de traição ou flerte com outras participantes do jogo, como Isabelle. Em fevereiro, durante um bate-papo ao podcast PodZé, no YouTube, ela comentou que conversou com Davi antes dele entrar no reality show e colocou as cartas na mesa. Ela também disse que pediu para o companheiro decidir se queria terminar ou se iria entrar casado.