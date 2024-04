ALIADOS NO BBB

Davi comenta aproximação com Isabelle e rasga elogios para sister: 'Muito bonita, simpática'

Alvos de críticas por conta da proximidade no BBB 24, o campeão da edição, Davi Brito, esclareceu sobre a relação que tem com Isabelle. A declaração surgiu em meio a uma revelação de Davi, ao dizer que a namorada, Mani Reggo, pensou que seria traída no reality . Ele usou a amizade com Isa como exemplo para mostrar que há apenas respeito e carinho em qualquer relação fora do namoro.

"Meu Deus, o que esses dois estão fazendo? Se minha mulher visse eu fazendo isso aí que ele está fazendo. Os dois estão deitados, estão com as mãos juntas e rolando [no gramado]. Minha mulher me chutava, ela sairia do meio da grama e me jogava no meio do mato", disse Rodriguinho.