BBB 24

Determinado mesmo diante das dificuldades: como era Davi, do BBB, na época da escola

Campeão do Big Brother Brasil estudou em escola municipal em Cajazeiras

Maysa Polcri

Publicado em 18 de abril de 2024 às 06:00

Rafael Miranda foi professor de Davi no colégio Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um vídeo gravado em 2015 mostra um grupo de alunos da Escola Municipal Professor Cláudio Veiga, em Cajazeiras, jogando baleado durante a aula de educação física. No confronto entre os dois times, o campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, então no sétimo ano, aparece direcionando os colegas. “Ele nunca desistia e sempre quis tomar iniciativa”, conta o professor Leonardo Brandão, que fez a gravação.

Leonardo foi professor de Davi durante três anos e conta que o perfil do vencedor do reality show é o mesmo de quando ele era criança. Sempre determinado, Davi gostava de tomar à frente os jogos e guiar os colegas. “Nós sabíamos das dificuldades que ele enfrentava em casa. Às vezes, não tinha os materiais necessários e ia para a escola para fazer as refeições, mas isso nunca o abalou. Ele nunca faltava às aulas”, conta o professor de educação física. Com a presença em dia, Davi não gostava de tirar notas baixas.

Na escola municipal, em Cajazeiras, uma faixa com os dizeres “O campeão passou por aqui” foi instalada na área comum da unidade. No dia seguinte ao fim do programa, o assunto não poderia ser outro. “Todos os professores mais antigos conheceram Davi, então ficamos todos muito felizes com o sucesso dele. Torcemos muito”, fala Leonardo.