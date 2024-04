BIG BROTHER BRASIL

Veja momentos em que Davi sofreu racismo no BBB

Trajetória do baiano foi marcada por tensões com outros participantes da casa

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de abril de 2024 às 07:00

Davi Brito Crédito: Reprodução

A trajetória do soteropolitano Davi Brito até o prêmio máximo do Big Brother Brasil não foi tranquila. Pela maneira que se posicionava no jogo, ele foi alvo de tretas e perseguição pelos colegas do confinamento. Em alguns casos, quem acompanhava o programa reclamava que ele foi vítima de racismo. Veja cinco situações em que os internautas apontaram que Davi sofria racismo por parte dos outros participantes:

1- No dia 28 de março, após a festa do líder de Giovanna, Fernanda conversava com Giovanna Pitel no quarto Gnomo sobre o favoritismo do baiano. Ela começou dizendo que não foi ao programa para 'bater palma para palhaço' e não estaria gostando do baiano sendo um dos favoritos da casa na visão do público.

"Vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f*de", disparou. A fala da sister gerou uma repercussão gigante nas redes sociais. Muitos internautas entenderam que a confeiteira disparou um comentário racista ao citar que Davi, um homem preto, deveria ocupar um lugar de servir sempre a pessoas brancas.

Em conversa com Pitel, Fernanda demonstra incomodo sobre um possível favoritismo de Davi no jogo.



Fernanda: "Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço. Não quero mais, não vim pra bater palma pra palhaço! Comprometimento de c* é uma rol* bem grossa, sai… pic.twitter.com/9ShCCEzNM3 — Davi Brito ? (@davibritof) March 28, 2024

2- A relação de Wanessa com Davi foi outro ponto de crítica dos participantes. As constantes falas da cantora, associando o baiano à ‘gatilhos’ e afirmando que ele não teria caráter e seria a pessoa mais perigosa da casa foram vistas como comportamentos racistas por parte da cantora.

Vamos começar pelas falas da pessoa que foi a mais preconceituosa na casa com o Davi, aquela que convenceu a todos de que ele era um monstro. Wanessa Camargo:#BBB24



(+) pic.twitter.com/dbLAekamOa — Jotta’’ (@IamJottaa) March 28, 2024

3- Outra polêmica da relação de Wanessa e Davi ocorreu após uma briga entre MC Bin Laden e Isabelle, onde a cantora se incomodou por Davi estar tomando um chá no momento e o acusou de ser manipulador e mentiroso. O

Wanessa está obcecada no Davi. Tá esquisito isso.



Esse Bin Laden / Grandona sem medo / Luigi / Cunhã #BBB24 pic.twitter.com/04OSQ2VciE — Jacqueline (@Jacquelust) January 29, 2024

As constantes acusações de Wanessa impactaram na relação de Davi com o restante da casa. Os outros participantes se afastaram do baiano e o isolavam em diversas situações. Em um dos casos, um grupo estava conversando no jardim e após a chegada de Davi, todos se levantaram e foram embora.

Uma pessoa com seus privilégios e status, é lógico que seria ouvida por todos. O resultado disso foi a exclusão. Por onde Davi chegava, as pessoas se levantavam. #BBB24

(+) pic.twitter.com/EwngLzk9hF — Jotta’’ (@IamJottaa) March 28, 2024

4- Outra sister que teve uma relação conturbada com o soteropolitano foi a modelo Yasmin Brunet. A carioca foi criticada por declarações afirmando que Davi seria uma pessoa maldosa, manipuladora e que teria um energia ruim para ela. Em um momento na cozinha, a sister afirmou que o baiano, que estava maquiado, parecia um psicopata.

Yasmin falando que o Davi estava parecendo um psicopata por causa da maquiagem #bbb24 https://t.co/Zn9zHUn7X0 — Gabi Bartowski (@kathony4eva) March 4, 2024

Aliada de Wanessa, ela demonstrava incômodo constante com a presença de Davi na casa e em dividir o quarto com ele. Em um momento, ela e Wanessa conversaram sobre a possibilidade de retirar o brother do quarto onde dormiam. No entanto, os outros participantes rechaçaram a ideia.

Yasmin querendo tirar Davi do quarto “porque ninguém quer ele aqui” como se fosse a dona da casa #bbb24 pic.twitter.com/pM8Y6cUaE4 — Gabi Bartowski (@kathony4eva) March 4, 2024

5- Outra que "não bateu o santo" com Davi foi a mineira Giovanna. Apesar de virem do Puxadinho, os dois não tiveram proximidade durante o programa e a relação deles se deteriorou conforme o baiano tinha conflitos com Yasmin e Leidy Ellin, aliadas da mineira. Um momento criticado por internautas foi quando Giovanna afirmou que Davi não tinha o perfil de favorito do programa e que só estava lá porque o público queria deixá-las incomodadas.

Vamos a Giovanna, vulgo manca.

Giovanna disse que o Davi não teria o perfil que o público escolheria como favorito. Mas qual seria esse perfil? pic.twitter.com/XgT4PBfkfs — Jotta’’ (@IamJottaa) March 28, 2024