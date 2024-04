EMOCIONADO

Belo chora ao cantar 'Reinventar' em primeiro show após separação de Gracyanne Barbosa

O cantor Belo não aguentou a emoção e chorou durante seu primeiro show, na turnê dos 30 anos de Soweto, na noite desta sexta-feira (19). Essa é a primeira apresentação do artista após anúncio de separação de Gracyanne Barbosa.

Durante a canção "Reinventar", um de seus maiores sucessos lançado 2009, o artista desabou na frente de milhares de fãs. Belo abaixou a cabeça e começou a chorar levando as mãos para o rosto. Após alguns minutos, o cantor conseguiu se recompor e interpretou o final da música.

Ao final do show, Belo falou sobre o momento emocionado no show. "Eu tô passando por um momento complicado e muito difícil. Lógico que eu estou aqui porque amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando", disse.

Após a separação ser divulgada, Belo tomou a decisão de deixar a casa onde vivia com Gracyanne, no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe para onde ele vai, mas a decisão foi tomada para os dois terem um tempo para colocar a cabeça no lugar. Gracyanne confirmou que houve uma traição.