DE MUDANÇA

Belo compra mansão após deixar casa onde morava com Gracyanne

Cantor pagou R$ 10 milhões no imóvel no RJ

Já se sabe para onde Belo vai após deixar a casa onde morava com Gracyanne Barbosa. O cantor, segundo o jornalista Leo Dias, adquiriu uma mansão de R$ 10 milhões no bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Já a antiga residência do casal deve ficar com Gracyanne, com quem é casado no regime de comunhão de bens. Entretanto, nenhum bem da dupla está registrado no nome deles.