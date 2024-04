SEPARAÇÃO

Belo sai da casa em que vivia com Gracyanne: 'será ainda mais difícil', ela disse

A modelo admitiu tê-lo traído com seu personal trainer, Gilson de Oliveira

O cantor Belo , recentemente separado de Gracyanne Barbosa após 16 anos de relacionamento, saiu da antiga mansão do casal, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A modelo admitiu tê-lo traído com seu personal trainer, Gilson de Oliveira.

Gracyanne conta, em entrevista ao Splash, que o cantor retirou todos os móveis de casa durante a tarde de terça-feira, 23, e que Belo já havia confirmado anteriormente que iria se mudar para outro imóvel, no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A assessoria do cantor foi procurada pelo Estadão, mas não retornou até o momento.