FAMÍLIA CRESCENDO

Em meio a separação, Belo descobre que será avô pela quarta vez

Em meio a separação com Gracyanne Barbosa, o cantor Belo recebeu a notícia de que será avô pela quarta vez. Paulo Arthur, filho do pagodeiro, anunciou nas redes sociais que vai ser pai pela terceira vez. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Paulo Arthur, de 33 anos, é filho de Belo com Cristiane da Silva e foi preso em flagrante em junho do ano passado na rodoviária do Rio com um pacote de drogas. Ele foi encaminhado para a 4ª DP, onde foi atuado por porte de drogas para consumo próprio. Na ocasião, assinou um termo circunstanciado e responde ao juizado especial criminal.