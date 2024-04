FAMOSOS

Belo fala pela primeira vez após separação: 'O amor sempre vence'

Não está sendo fácil para ninguém a separação de Belo e Gracyanne. Enquanto a musa fitness decidiu ir para a academia para curar as feridas, o cantor tentou seguir a vida e se apresentou no show de abertura da turnê de 30 anos do Soweto. Apesar de parecer uma rotina normal, nenhum dos dois está bem.