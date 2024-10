NARIGUDO DA GLOBO

Luciano Huck vence desafio de maior nariz em programa; saiba o tamanho

Um desafio inusitado marcou quem estava assistindo televisão neste domingo (6). O apresentador Luciano Huck venceu o desafio de maior nariz no palco do Domingão, da TV Globo.

O nariz do apresentador foi medido com um aparelho específico para isso, e que apontou 9,7cm de tamanho. Rafael Portugal, que participa do programa, brincou com a situação. “Luciano Huck tem o maior nariz do Brasil!”, disse.