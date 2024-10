ELEIÇÕES

Kannário, Oh Polêmico e mais: confira o número de votos que os famosos receberam em Salvador

Repórter Jorge Araújo foi o vereador eleito com maior número de votos em 2024, na capital baiana

É comum que no período eleitoral algumas celebridades desejem se aventurar na política e lancem candidatura. Nas eleições 2024 de Salvador, no entanto, apenas um nome popular conseguiu ser eleito. Já figuras como A Dama, Kannário e Oh Polêmico ficaram de fora da lista de vereadores.