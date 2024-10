MAIS DE 35 MIL VOTOS

Quem é Jorge Araújo? Repórter demitido da Record é vereador mais votado de Salvador

Ele é dono do bordão “Bafafá, confusão e agonia” e era conhecido pelo público como ‘repórter do povo’

Em fevereiro deste ano, Jorge foi demitido da Record Bahia e causou comoção ao desabafar sobre o assunto nas redes sociais. “[…]Eu sou um cara do bem, honesto, batalhador, como qualquer pessoa do bem. […] Machuca porque não era para ter sido assim. Eles sabiam disso. Deixa lá”, disse.

Dono do bordão “Bafafá, confusão e agonia”, ele, que era conhecido pelo público como ‘repórter do povo’ , havia retornado à emissora no ano passado, depois de ter deixado o canal em 2021. Na época em que o jornalista se desligou da Record Bahia, a suspeita era que a motivação tinha ligação com a política.