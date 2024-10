DECISÃO

Veja a lista dos vereadores eleitos em Camaçari nas eleições 2024

A cidade de Camaçari vai ter segundo turno para decidir quem será o novo prefeito, com disputa entre Caetano (PT) e Flávio (União). O confronto foi acirrado, com Caetano com 49,54% dos votos válidos, e Flávio com 49.15%. O resultado na Câmara Municipal está decidido.