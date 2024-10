FAMOSOS

Filho de Gal Costa trocou ex-namorada pela sogra 30 anos mais velha

“Não é só amiga que é talarica [gíria referente a pessoas que cobiçam parceiros de amigas]”, garantiu Luisa Tonani, ex-namorada de Gabriel Costa Penna Burgos, de 19 anos, filho da cantora Gal Costa. A surpresa é que, com a frase, ela se refere à própria mãe, a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, 30 anos mais velha do que Gabriel. A declaração sobre a troca foi dada por Luisa durante participação no programa de YouTube Paulo Vita Show. É a primeira vez que a estudante fala sobre o caso.