BRIGA POR HERANÇA

Filho de Gal Costa critica empresária e pergunta sobre patrimônio: 'Onde está o dinheiro?'

Gabriel afirmou que a mãe e a empresária tinham apenas um relacionamento de “amizade e trabalho”. “Ela sempre falou para mim que não tem nada”, disse. “Todos os dias elas brigavam, brigavam feio. Sim, com certeza (era um relacionamento tóxico). Mas não afetivo”, acrescentou.

Wilma negou e disse que “quase não brigava” com a cantora. A empresária foi reconhecida como viúva pela Justiça e é atual administradora do patrimônio da artista, até que o inventário seja concluído. Segundo Gabriel, Wilma Petrillo quer agora dizer que ambas tinham uma união estável para “ter o poder sob a herança, ser herdeira, pegar uma porcentagem do dinheiro”.