JUSTIÇA

Filho de Gal Costa pede exumação do corpo da cantora

O filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa, entrou na Justiça para solicitar que o corpo da cantora seja exumado e passe por uma necropsia para definir a causa da morte. Na época da morte, uma certidão de óbito apontava que Gal teve um infarto agudo do miocárdio e que já estava doente, com câncer de cabeça e pescoço.

Além do pedido de exumação, o filho também solicita que os restos mortais sejam transferidos de São Paulo para o Rio, onde a mãe da cantora foi enterrada. A decisão de fazer o enterro em São Paulo de Wilma Petrillo, com quem Gal foi casada.

Wilma também era considerada "segunda mãe" de Gabriel. No entanto, a relação entre os dois está estremecida desde a morte de Gal.

No mês passado, Gabriel afirmou que foi coagido por Wilma a assinar um documento que atestava a relação entre as duas. Segundo o G1, Gabriel durante todo esse tempo, temia que sua segurança física e psicológica estivesse em apuros, morando na mesma casa que a viúva na época.

A cantora morreu aos 77 anos, após sofrer um infarto agudo no miocárdio, conforme a certidão de óbito. El estava em sua casa no Jardim Europa, área nobre de São Paulo, quando passou mal e faleceu às 6h40 do dia 9 novembro de 2022.