Juíza nega pedido de exumação do corpo de Gal Costa e pede que polícia investigue

Em meio a disputa entre Gabriel, filho de Gal, e Wilma, viúva da cantora, o jovem acusou a empresária de tê-lo "envenenado" com remédios controlados

Publicado em 10 de abril de 2024 às 07:46

A Justiça de São Paulo negou o pedido de exumação do corpo de Gal Costa, feito pelo filho Gabriel Costa, para apurar um possível crime cometido pela viúva da cantora, Wilma Petrillo.

Segundo o jornal O Globo, o pedido extrapola a esfera administrativa e registral da Vara de Registros Públicos, que foi designada para analisar o requerimento.

"A questão trazida pelo requerente não é apenas registral, mas também notícia-crime. Os fatos narrados sugerem a prática de delito em face da Sra. Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa", diz a decisão da juíza, que pedi que o processo seja encaminhado para a polícia.

Suspeita de envenenamento

Em meio a disputa entre Gabriel e Wilma, o jovem acusou a empresária de tê-lo "envenenado" com remédios controlados. Segundo o colunista Gabriel Perline, do iG, a informação consta em ação protocolada em 31 de janeiro.

Nela, o rapaz conta que era obrigado a tomar remédios que o fizeram "ter um abalo psicológico, perder a noção da realidade e até mesmo seu poder de cognição". Neste estado, ele teria sido "forçado" a assinar documentos que reconheciam a união estável de Gal e Wilma, que podem dar a empresária direito a herança da artista.

"Desde o falecimento da de cujus, o requerente foi submetido por Wilma Teodoro Petrillo a ingerir medicamentos de receita controlada que lhes eram por esta fornecidos, tendo ingressado em estado de tamanho abalo psicológico que teve sua capacidade cognitiva severamente reduzida, além de ter interrompido as atividades escolares", diz a defesa do jovem.

Wilma questiona sanidade mental de Gabriel

Depois de afirmar ao Fantástico que Gabriel estaria sendo manipulado pela namorada, Wilma, que luta na Justiça para ter reconhecida a união estável com a cantora, está tentando também que o rapaz passe por perícia psicossocial.

Ao jornal O Globo, a advogada de Wilma, Vanessa Bispo, disse ter protocolado o pedido na última segunda-feira (1º). O argumento é o fato de Gabriel ter dito (e depois desdito) em juízo que a mãe e Wilma, a quem tratava por “madrinha”, formavam um casal.

Segundo Bispo, ele estaria numa situação de vulnerabilidade: “Ele é um jovem de 18 anos recém-completos que saiu de casa e está vivendo sob a influência absoluta da namorada de 50 anos de idade, o que preocupa muito a Wilma”.

Wilma revelou à Folha de S. Paulo que a namorada de Gabriel é fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani. De acordo com a empresária, ela é mãe de uma ex-namorada dele. Ainda segundo Petrillo, durante uma briga do então casal, a mãe da garota teria dito a Gabriel que descobriu em um centro espírita ter sido amante dele em uma encarnação passada. Eles, então, começaram a namorar, em setembro do ano passado.

Lu Tonani, ex-namorada de Gabriel, disse em suas redes sociais (agora fechadas) que tem vontade de trazer à tona as “atrocidades” cometidas por sua mãe e outros fatos envolvendo Gabriel. “Deus, me tira essa vontade de explanar pra mídia o que esse metido a filho de famoso anda fazendo comigo”, escreveu a jovem no Twitter. Em outra postagem, ela disse: “Vontade de expor as atrocidades que minha mãe anda fazendo pra Deus e o mundo”.

Ao UOL, Luci Vieira Nunes, advogada de Gabriel, afirmou que a namorada dele “é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e com recursos financeiros” e, por isso, “não precisa da herança minguada” do filho de Gal Costa.

Segundo o portal IG, o nome de Daniela aparece na ação em que Gabriel questiona o vínculo da mãe com Wilma Petrillo. De acordo com o documento, a fonoaudióloga emprestou dinheiro a Wilma em 2023. Na época, a empresária teria dito que não tinha como arcar com os custos de estudos, alimentação e saúde do jovem. Ainda de acordo com o portal, Daniela também atestou a união estável de Wilma com Gal, assim como Gabriel, que, na época, era menor de idade. A defesa dele pede a anulação de ambas, afirmando que a empresária omitiu deles seus objetivos.

Wilma Petrillo defende ainda que também é mãe de Gabriel. Em entrevista à Folha de São Paulo ela disse que quer adotar formalmente o jovem, de 18 anos: “Eu fui mãe de Gabriel, sim, porque cuidei muito dele. Se eu viajava, trazia malas de brinquedos para ele e até levava na casa dos amiguinhos”. Ela disse ainda que nunca insistiu para ser chamada de mãe para não confundir a cabeça do menino.