Encontrou carunchos no arroz ou feijão? Veja o que fazer antes de jogar fora

Descubra os riscos e soluções para alimentos com carunchos na sua cozinha

Publicado em 1 de julho de 2025 às 09:30

Guia completo: saiba quando descartar ou salvar produtos infestados por carunchos Crédito: Imagem gerada por IA

Você já se deparou com carunchos ao abrir um pacote de arroz ou feijão? Esse cenário é mais comum do que parece, transformando o preparo da refeição em um verdadeiro pesadelo para muitas pessoas. A dúvida imediata é: e agora, o que fazer com a comida? >

Carunchos são pragas urbanas bastante recorrentes em diversos tipos de alimentos. Além de grãos como arroz e feijão, eles infestam farinha de trigo, milho, achocolatado, macarrão, chás e até biscoitos. O clima quente favorece sua proliferação, tornando as infestações mais frequentes.>

A boa notícia é que, na maioria dos casos, esses insetos não representam um risco grave à saúde. No entanto, é fundamental entender a origem do problema e como agir para proteger sua despensa e decidir se o alimento pode ser salvo ou precisa ser descartado.>

De onde surgem os carunchos?

A infestação de carunchos em grãos é um problema frequente, principalmente devido ao armazenamento inadequado dos produtos em toda a cadeia de produção. Desde o local de cultivo até o supermercado, existem muitas oportunidades para esses insetos se instalarem e multiplicarem.>

Geralmente, a contaminação inicial ocorre a partir de um alimento adquirido já infestado na loja. Mas atenção: nem sempre o produto onde o inseto foi encontrado é a fonte do problema. A infestação pode ter começado em outro item e se espalhado pela despensa.>

O ciclo de vida desses insetos é rápido e intenso: a fêmea pode depositar centenas de ovos por dia. As larvas que nascem conseguem atingir a fase adulta em apenas 30 a 40 dias, o que explica a rápida proliferação em sua casa.>

Como evitar a infestação?

Para prevenir a presença de carunchos, é essencial observar as condições de armazenamento dos produtos ao comprá-los. Verifique a higiene do local, o estado de conservação do ambiente e se há insetos voando perto dos alimentos.>

Potenza, pesquisador do Instituto Biológico, alertou, em entrevista ao portal Uol: "Se tiver insetos voando no ambiente ou fios de seda em prateleiras, é melhor comprar em outro local". Essa observação simples pode poupar você de muitos problemas futuros.>

Sempre confira a integridade da embalagem, pois qualquer pequena perfuração pode ser uma porta de entrada para esses animais. Após abrir, guarde os alimentos em potes herméticos, evitando o contato com o ar e a umidade no armário.>

Além disso, certifique-se de que não haja umidade excessiva na sua despensa e, fundamentalmente, que a data de validade dos produtos seja rigorosamente respeitada. Essas medidas são cruciais para a proteção dos seus alimentos.>

Infestação: posso consumir o alimento?

A presença de carunchos causa nojo, mas eles geralmente não são um risco à saúde. Não espalham doenças, não causam intoxicação ou problemas graves, mas indicam falta de higiene no armazenamento do local onde foram encontrados.>

Se a infestação for pequena, com um ou dois insetos, é possível tentar salvar o produto. Uma técnica eficaz é colocar o alimento no congelador por 24 horas, o que interrompe o ciclo de reprodução dos carunchos de maneira simples e segura.>

Para grãos, é uma boa prática colocá-los de molho na água e depois cozinhá-los. No entanto, se a infestação for grande, com mais de cinco insetos, larvas visíveis e muito pó na embalagem, o recomendado é descartar o alimento.>

O pó na embalagem indica que os grãos já foram bastante consumidos pelas larvas. Nesses casos, o descarte é a melhor opção ou, se possível, a troca do produto no estabelecimento de compra, garantindo sua tranquilidade.>