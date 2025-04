MENINO OU MENINA?

Carol Peixinho e Thiaguinho fazem chá revelação intimista para descobrir sexo do bebê

O casal reuniu amigos e familiares por chamada de vídeo para revelar o sexo do primeiro filho

A influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho, de 40 anos, e o cantor Thiaguinho, de 42, celebraram na terça-feira (22) um momento especial da gestação: o chá revelação do primeiro filho. O casal, que anunciou a gravidez no fim de março, optou por uma comemoração intimista, feita em casa e com a participação online de familiares e amigos próximos. >