FESTANÇA

Grávida, Carol Peixinho celebra 40 anos com festa em Salvador ao lado de Thiaguinho e famosos

Influenciadora baiana reúne amigos e familiares em evento luxuoso no Centro Histórico

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2025 às 13:34

Carol Peixinho e amigas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Carol Peixinho celebrou seu aniversário de 40 anos neste sábado (12) com uma festa animada e cheia de significado em Salvador. Grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho, a baiana festejou em grande estilo na Casa Baluarte, espaço de eventos no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico da capital baiana. >

Em clima de gratidão e emoção, Carol usou as redes sociais para refletir sobre o novo ciclo que se inicia: “Tenho certeza que esse ano será extraordinário, ainda mais agora que tenho o meu maior presente. O maior amor do mundo está a caminho, então não tem como não ser o melhor ano. É o ano mais feliz da minha vida, é a melhor fase que estou vivendo”, escreveu.>

Bolo de aniversário Crédito: Reprodução/Casa Baluarte

A celebração contou com a presença de familiares, amigos próximos e convidados famosos como a dançarina Lore Improta. Com decoração tropical e vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos, o ambiente foi adornado com flores, frutas típicas como cocos verdes e bananas, além de cores vibrantes que combinavam com o estilo da aniversariante.>