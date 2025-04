PARECE PIERROT

Por que o 'guarda-costas' do Papa se veste com roupas tão coloridas?

Roupa chamativa, com cor roxa, amarela e vermelha, chamou atenção nas redes sociais

Uma cena chamou atenção durante o velório do Papa Francisco. Ao lado do caixão, um guarda utilizando roupas coloridas roubava a atenção. Na internet, muita gente comentou sobre as vestes. Uns chamaram de 'desrespeito', enquanto outros riram do exagero dizendo que parecia uma fantasia. Mas por que as pessoas estavam vestidas com uma roupa que mais parece uma fantasia?>