PREFÁCIO DE LIVRO

Papa dá lição de vida em texto escrito antes da internação: 'Envelhecer não é o problema; o problema é como envelhecemos'

Francisco reflete sobre envelhecimento e morte em prefácio de livro do cardeal Angelo Sola, arcebispo emérito de Milão

"Se vivemos essa etapa da vida como uma graça, e não com ressentimento; se acolhemos esse tempo (ainda que longo) em que experimentamos forças reduzidas, o cansaço físico crescente, os reflexos já não iguais aos da juventude, com um senso de gratidão e reconhecimento, então, a velhice também se torna uma etapa da vida realmente fecunda e capaz de irradiar o bem." Este é um trecho escrito pelo papa Francisco em prefácio do novo livro do cardeal Angelo Sola, arcebispo emérito de Milão.>