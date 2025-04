HOMENAGEM

Filhas de Glória Maria emocionam em estreia de documentário sobre a jornalista

Primeiros episódios da série "Gloria" foram exibidos e mostraram o lado pessoal e profissional da repórter que revolucionou o jornalismo brasileiro

Um dos momentos mais marcantes da estreia foi a participação das filhas de Gloria, Mariam (17) e Laura (16), que deram depoimentos emocionantes sobre a mãe. As jovens, adotadas por Gloria em 2009 ainda bebês, participaram também do lançamento da série, realizado em homenagem aos 60 anos da TV Globo. "Obrigada por prepararem esse evento maravilhoso para o documentário da minha mãe", escreveu Maria Matta nas redes sociais ao compartilhar registros do evento.>

A produção destaca tanto a vida profissional de Gloria Maria, marcada por coberturas históricas e entrevistas com estrelas internacionais como Michael Jackson e Madonna, quanto seu lado pessoal, mostrando suas raízes no bairro de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e sua conexão com a ancestralidade africana. A jornalista também foi lembrada como uma mulher corajosa que enfrentou episódios de racismo e abriu caminho para gerações futuras no jornalismo.>