TRAGÉDIA

Garotinho famoso no TikTok, morre aos 2 anos após grave acidente de carro

Preston Ordone, o pequeno "Okay Baby" das redes sociais, não resistiu após colisão; pais seguem hospitalizados

O mundo das redes sociais amanheceu em luto. Preston Ordone, garotinho de apenas 2 anos que ficou conhecido no TikTok como "Okay Baby", morreu após um trágico acidente de carro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (28) pela revista People.>

O acidente aconteceu no dia 24 de abril. Preston viajava com seus pais, Katelynn e Jaelen Ordone, quando o veículo da família, um Ford F-150 de 2011, saiu da estrada e colidiu violentamente contra uma árvore. A Polícia Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos, confirmou que o menino estava no banco traseiro, mas não estava corretamente preso na cadeirinha de segurança. Apesar de ter sido socorrido, o pequeno não resistiu aos ferimentos.>

Preston acumulava mais de 500 mil seguidores no TikTok e no Instagram. Seu apelido carinhoso, "Okay Baby", nasceu da sua mania de repetir a palavra "ok" em vídeos que conquistaram milhões de visualizações, incluindo um viral que ultrapassou 44 milhões de acessos.>