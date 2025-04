INUSITADO

'Apavorada': Nicole Bahls aparece com bebê reborn de porco e choca web

Influenciadora mostrou boneca hiper-realista em formato de porca e dividiu opiniões com o presente curioso

"Apavorada com esse bebê reborn. Olha como é muito igual, até os pelinhos, olha. Essa aqui fizeram pra me presentear em homenagem à Rainha Mattos", disse Nicole enquanto exibia a boneca vestida com roupinha rosa, semelhante a um filhote de porco.>

"Coisinha mais fofa", com todo respeito, essa foi a coisa mais horrorosa que eu vi hoje”, brincou um internauta. "Ela começando com ‘apavorada’ e terminando com ‘coisinha mais fofa’ me quebrou”, escreveu outro. "Não é possível, gente!", comentou um seguidor, chocado.>