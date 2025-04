SÃO JOÃO

Como Fazer Bolo de Aipim com Coco e Queijo: Receita Junina Nordestina com Vídeo Passo a Passo

Bolo feito pelo chef Gabryel Boaventura

Fernanda Varela

Publicado em 29 de abril de 2025 às 13:01

Bolo feito pelo Gabryel Boaventura Crédito: Reprodução

Quando junho se aproxima, o cheiro de fumaça no ar, o som das sanfonas e o colorido das bandeirolas anunciam muito mais que festas: é tempo de São João. No Nordeste, essa celebração é uma das mais esperadas do ano, e a comida tem papel fundamental na manutenção de uma identidade cultural marcada por sabores afetivos e saberes ancestrais. >

Entre pamonhas, canjicas, milho assado e outras delícias, o bolo ocupa lugar de destaque nas mesas juninas. Mas não se trata de qualquer bolo: falamos de preparações que carregam história, regionalismo e memória afetiva em cada pedaço. Um dos mais emblemáticos é o bolo de aipim com coco, que ganha um toque especial pelas mãos do chef Gabryel Boaventura com o acréscimo de queijo parmesão — combinação que representa com perfeição a mistura entre o doce e o salgado, tão característica da culinária nordestina.>

Com raízes que remontam às tradições indígenas e africanas, o aipim (também conhecido como macaxeira ou mandioca) é ingrediente central em muitas receitas juninas. Sua versatilidade e resistência tornaram-no base alimentar em diversas regiões do país. Quando ralado e incorporado à manteiga, leite de coco, ovos e queijo, ele se transforma em um bolo cremoso, úmido e intensamente aromático, ideal para ser saboreado com café ou acompanhado por uma boa conversa em volta da fogueira.>

Confira a receita feita com exclusividade para o Correio 24 horas>

Ingredientes>

02 xícaras de açúcar>

04 colheres de manteiga>

04 ovos inteiros>

200ml de leite de coco>

300ml de leite líquido>

01 coco seco ralado>

01kg de aipim descascado>

100g de queijo parmesão ralado>

20g de fermento químico>

Forno à 180• por 1 hora.>