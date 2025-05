RIO DE JANEIRO

VÍDEO: Lady Gaga leva fãs à loucura com ensaio em Copacabana

Lady Gaga abriu os trabalhos cantando How Bad Do U Want Me e arrancou gritos e lágrimas dos fãs que acompanhava tudo da areia

MetrópoIes

Publicado em 2 de maio de 2025 às 22:17

Lady Gaga Crédito: Reprodução

Depois de dias reclusa no Copacabana Palace, Lady Gaga finalmente surgiu para os fãs que a esperavam do lado de fora do hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. E não foi só um aceno: a cantora subiu ao palco montado na praia para ensaiar, mostrando que está pronta para o megashow gratuito que fará no sábado (3/5).>