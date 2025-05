COMPORTAMENTO

O que tem em comum Lady Gaga, os gays, Gilberto Gil, o animal Veado e Waly Salomão?

Gil fez uma música em homenagem ao veado e Waly Salomão disse que ao contrário do Mico Leão Dourado e a Onça Pintada, era um animal em expansão

Osmar Marrom Martins

Publicado em 3 de maio de 2025 às 09:44

Capa do disco Extra Crédito: Divulgação

A cantora Lady Gaga que se apresenta neste sábado (3) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para um público estimado em 2 milhões de pessoas foi um dos assuntos mais comentados na imprensa e nas redes sociais nos últimos dias. Inclusive, um vídeo bem-humorado de uma suposta moradora do bairro falando da quantidade de viados, viralizou. Entre outras pérolas, ela comenta: >

"Está caindo temporal de viados". E ainda compara os fãs de Madonna, que ela acha mais educados e mais velhos, com os de Lady Gaga, mais novos e violentos, e recomenda às bichas velhas para tomarem cuidado. Porque ela sente que "há uma rivalidade entre os admiradores das divas".>

Em meio aos comentários engraçados, me veio uma lembrança do lançamento em 1983, do disco Extra, de Gilberto Gil, com 10 faixas. Entre as quais, a Linha e o Linho, Extra, Punk da Periferia, Funk-se quem puder, Lady Neyde, em homenagem à saudosa Neyde do Zanzibar, e uma música falando sobre o animal veado.>

A letra começa assim:>

“O veado>

Como é lindo>

Escapulindo pulando>

Evoluindo>

Correndo evasivo>

Ei-lo do outro lado>

Quase parado um instante>

Evanescente>

Quase que olhando pra gente>

Evaporante>

Eva pirante”>

Nesse mesmo ano, a gravadora Warner convidou alguns jornalistas para o lançamento do disco, se não me engano no Hotel Marina, no Rio. Eu, inclusive, fui um dos convidados pelo CORREIO. Todos a postos, Gilberto Gil chegou e com aquele jeito elegante e fala macia começou a responder às perguntas. Uns queriam saber sobre escolha de repertório, outros sobre músicos convidados, entre outras coisas.>

De repente chega ao local o também saudoso poeta, compositor, escritor e agitador cultural Waly Salomão. Com aquele vozeirão, ele interrompe a entrevista com a seguinte frase: “Seo Gilberto com tanto animal em extinção como o mico leão dourado, a onça pintada, o senhor faz uma música em homenagem ao veado, um animal em expansão”. Claro que ninguém se conteve e foi uma gargalhada geral.>

Seria Waly um vidente? Gil falava do animal que tem um jeito delicado. Mas o baiano de Jequié maliciosamente se referiu ao “viado” termo muito usado naquela época (ainda se usa hoje em menor escala) para se referir em tom jocoso aos homossexuais.>

Waly Salomão, que nasceu dia 3 de setembro de 1943, em Jequié, trabalhou no Ministério da Cultura com Gilberto Gil. Ele foi nomeado Secretário Nacional do Livro no início da gestão de Gil como ministro da Cultura, e esteve no cargo até o seu falecimento em 5 de maio de 2003.>