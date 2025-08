SUL NO TOPO

Folianópolis é eleita a melhor micareta do Brasil em enquete do CORREIO

Micareta em Florianópolis, Santa Catarina, supera tradicionais festas do Nordeste, como Micareta de Feira e Pré-Caju, e lidera preferência do público

Assim que os últimos trios deixam o circuito do Carnaval de Salvador, milhares de foliões já se preparam para seguir a folia nos chamados carnavais fora de época. As micaretas, que nasceram na Bahia, ganham cada vez mais espaço em diversas regiões do país. O CORREIO decidiu, então, descobrir qual é a melhor micareta do Brasil?>