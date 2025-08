ARTIGO

Quando o voluntariado se torna estratégia: reflexões de quem acredita no poder de transformar vidas

Na Braskem, o voluntariado não é uma ação isolada, é parte do DNA. É estratégia, cultura e legado

Às vezes me perguntam qual o motivo de investir tanto tempo, estrutura e energia em um programa de voluntariado corporativo. A resposta é simples, mas cheia de camadas: porque nos conecta uns aos outros, às comunidades em que atuamos e ao mundo que queremos ajudar a construir. E não estou só nessa empreitada. Mais de 55 milhões de brasileiros são voluntários, segundo a Pesquisa de Voluntariado no Brasil feita em 2021 pelo Desenvolvendo o Investimento Social (Idis) e o Datafolha. Realizado a cada 10 anos, o estudo indica um crescimento de 25% em relação ao levantamento de 2011. >

Na Braskem, o voluntariado não é uma ação isolada, é parte do nosso DNA. É estratégia, cultura e legado. É uma ponte viva entre quem somos dentro da empresa e quem podemos ser quando estendemos a mão para fora dela. Uma das frentes mais fortes do programa é a nossa Gincana de Voluntariado. Na edição de 2025, reunimos 1.593 voluntários, que dedicaram quase 8 mil horas para transformar realidades de norte a sul do Brasil. Foram 22 equipes atuando junto a 22 instituições, beneficiando diretamente quase 4 mil pessoas.>

Na Bahia, o grupo Sempre em Frente beneficiou 1.200 pessoas no Centro Educacional Santo Antonio (CESA), das Obras Sociais Irmã Dulce, uma das maiores instituições filantrópicas do Brasil. Em São Paulo, a equipe Manutenção do Amor levou acolhimento a mais de 500 crianças na Cidade dos Meninos Maria Imaculada, enquanto o grupo Legal para o Bem, dedicou mais de 25 horas em ações com a Afago-SP e a Família PE 8 mobilizou 270 participantes em atividades com a Adra Núcleo Cubatão. Já em Alagoas, vimos um engajamento notável, que mobilizou quase 40% de todo o time.>